Приговоренные к смертной казни в Донецкой народной республике британцы являются наемниками, а не военнопленными. Об этом заявила в своем комментарии официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ее сообщение было опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Направляемые Западом в помощь киевскому националистическому режиму наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного», — напомнила Мария Захарова. Она также порекомендовала британским властям обратиться к властям ДНР, чтобы решить вопрос о статусе пленных англичан.

В том же комментарии Захарова назвала реакцию Лондона на приговор ажиотажной и истерической и заявила, что британские власти не пытались проявить инициативу по вызволению своих граждан.