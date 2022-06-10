Реакция Лондона на приговор британским наёмникам в ДНР является ажиотажной и порой доходит до истерики. Об этом сообщили в МИД России.

«Обратили внимание на ажиотажную, порой доходящую до истерики реакцию Лондона, включая главу Форин Офис (Министерства иностранных дел. — RT) Элизабет Трасс, на принятое Верховным судом Донецкой Народной Республики решение в отношении британских граждан Шона Пиннера и Эйдана Аслина», — говорится в заявлении официального представителя дипведомства Марии Захаровой.

В МИД добавили, что британские власти не обращались в ДНР по ситуации с осуждёнными наёмниками.

«Теперь же руководство Великобритании, явно оправдываясь, пытается решать проблемы громкими заявлениями», — подытожила Захарова.

9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.