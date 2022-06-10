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59 минут назад

МИД России: реакция Лондона на приговор британским наёмникам в ДНР доходит до истерики

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Реакция Лондона на приговор британским наёмникам в ДНР является ажиотажной и порой доходит до истерики. Об этом сообщили в МИД России.

«Обратили внимание на ажиотажную, порой доходящую до истерики реакцию Лондона, включая главу Форин Офис (Министерства иностранных дел. — RT) Элизабет Трасс, на принятое Верховным судом Донецкой Народной Республики решение в отношении британских граждан Шона Пиннера и Эйдана Аслина», — говорится в заявлении официального представителя дипведомства Марии Захаровой.

В МИД добавили, что британские власти не обращались в ДНР по ситуации с осуждёнными наёмниками.

«Теперь же руководство Великобритании, явно оправдываясь, пытается решать проблемы громкими заявлениями», — подытожила Захарова.

9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.

Осужденный в ДНР британец дал совет наемникам

Все трое намерены обжаловать решение суда о расстреле.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков отмечал, что иностранные наёмники в соответствии с международным гуманитарным правом не являются комбатантами. В связи с этим они не могут претендовать на статус военнопленного.

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