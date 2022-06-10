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9 минут назад

ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составляет почти 81%

Рамблер

Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), президенту России Владимиру Путину доверяют 80,8% опрошенных россиян.

ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составляет почти 81%
Фото: ТАССТАСС

Доля граждан, доверяющих премьер-министру Михаилу Мишустину, составила 63,5%, тогда как неделей ранее показатель был равен 63,3%.

Кроме того, показатель одобрения деятельности Путина на неделе с 30 мая по 5 июня достиг 78,3% - это превышает предыдущий показатель на 0,1%. Рейтинг одобрения деятельности правительства России повысился на 1,8%, до 52,9%.

Ранее издание The New York Post сообщило, что рейтинг одобрения работы президента США Джо Байдена упал до 33%. Как следует из результатов опроса Quinnipiac University, свое недовольство американским лидером выражают 55% респондентов.

Наименьшая доля, которая поддерживает Байдена, - среди граждан в возрасте от 18 до 34 лет. Среди представителей этой возрастной группы одобряют работу президента только 22% респондентов, а негативно воспринимают действия политика 54% молодежи.

Политика,Михаил Мишустин,Джозеф Байден,Владимир Путин,ВЦИОМ,Правительство РФ,
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