ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составляет почти 81%

Согласно исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), президенту России Владимиру Путину доверяют 80,8% опрошенных россиян.
Доля граждан, доверяющих премьер-министру Михаилу Мишустину, составила 63,5%, тогда как неделей ранее показатель был равен 63,3%.
Кроме того, показатель одобрения деятельности Путина на неделе с 30 мая по 5 июня достиг 78,3% - это превышает предыдущий показатель на 0,1%. Рейтинг одобрения деятельности правительства России повысился на 1,8%, до 52,9%.
Ранее издание The New York Post сообщило, что рейтинг одобрения работы президента США Джо Байдена упал до 33%. Как следует из результатов опроса Quinnipiac University, свое недовольство американским лидером выражают 55% респондентов.
Наименьшая доля, которая поддерживает Байдена, - среди граждан в возрасте от 18 до 34 лет. Среди представителей этой возрастной группы одобряют работу президента только 22% респондентов, а негативно воспринимают действия политика 54% молодежи.