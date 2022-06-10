ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составляет почти 81%

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Доля граждан, доверяющих премьер-министру Михаилу Мишустину, составила 63,5%, тогда как неделей ранее показатель был равен 63,3%.

Кроме того, показатель одобрения деятельности Путина на неделе с 30 мая по 5 июня достиг 78,3% - это превышает предыдущий показатель на 0,1%. Рейтинг одобрения деятельности правительства России повысился на 1,8%, до 52,9%.

Ранее издание The New York Post сообщило, что рейтинг одобрения работы президента США Джо Байдена упал до 33%. Как следует из результатов опроса Quinnipiac University, свое недовольство американским лидером выражают 55% респондентов.