Швейцария одобрила шестой пакет санкций против России, который ранее принял Евросоюз, включая эмбарго на поставки нефти из РФ. Данное решение было принято швейцарским правительством, сообщает ТАСС.

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"Федеральный совет принял 10 июня решение применить эти меры и поручил федеральному департаменту экономики адаптировать постановление, касающееся шагов, связанных с ситуацией на Украине", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в швейцарский санкционный вошли список свыше 100 физлиц и организаций России и Белоруссии и этот перечень полностью соответствует списку Евросоюза.

Ранее Евросоюз официально опубликовал шестой пакет санкций против России. Ограничения вступили в силу 4 июня. Всего в санкционном списке значатся 18 юридических и 64 физических лица.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что целью шестого пакета санкций Евросоюза против России является "пожар мировой революции в экономике". Он также подчеркнул, что странам ЕС на фоне введения поэтапного эмбарго на российскую нефть грозит дефицит некоторых видов топлива, в том числе дизеля.