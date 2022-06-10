Лавров: «Танцевать танго нужно вдвоем, а Запад занимается брейкдансом в одиночку»

Россия, как и прежде открыта к диалогу с Евросоюзом и США, но Запад занимается брейкдансом в одиночку вместо «танго вдвоем», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи со студентами МГИМО, пишет РИА Новости.
«Мы по-прежнему открыты к диалогу. Но танцевать танго нужно вдвоем, но наши американские партнеры исполняют раз за разом индивидуальный брейкданс», - заявил министр.
При этом он подчеркнул, что Россия в целом дружественно настроена к США.
«Как говорил президент не раз, мы не ищем ссоры с этой страной. Мы были всегда дружественно настроены к американскому народу, открыты и сейчас для конструктивного взаимодействия там, где это отвечает российским интересам», – сказал Лавров.
При этом он подчеркнул, что Москва обеспокоена усилиями НАТО по изменению военно-политической ситуации в Евроатлантике, включая наращивание военного присутствия и инфраструктуры в приграничных с Россией регионах.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен признала негативное влияние антироссийских санкций на американскую экономику. По ее словам, санкции провоцируют рост цен на продукты питания и топливо. Она также подчеркнула, что в краткосрочной перспективе ожидать существенного снижения цен не стоит.