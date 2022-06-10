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26 минут назад

«Чем бы дитя ни тешилось»: Лавров о санкциях Зеленского против Путина

Лера Букина

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя санкции президента Украины Владимира Зеленского против главы РФ и российских политиков, заявил, что такое решение не требует ответа, передает РИА Новости.

«Я не думаю, что это достойно какого-то конкретного шага с нашей стороны - чем бы дитя ни тешилось», - сообщил он журналистам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о персональных санкциях против Путина, главы МИД России Сергея Лаврова, министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева, министра обороны Сергея Шойгу и других российских официальных лиц.

«Не готов к уступкам». Зеленский ввел санкции против Путина

Власти РФ пока не вводили санкций в отношении Зеленского. Президент Украины неоднократно сообщал о готовности к личной встрече с президентом России для согласования условий соглашения об урегулировании отношений между двумя странами.

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