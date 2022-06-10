Захарову возмутил: либеральный диктат в Европе

Европейский леволиберальный диктат требует ограничить общение христиан друг с другом и разрушить их единство, призывая к мораторию на контакты с Русской православной церковью на фоне санкций. Об этом написала в пятницу в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя соответствующее письмо немецких общественников в адрес Совета и Синода Евангелической церкви Германии.

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Дипломат обратила внимание, что в подписанты этого послания, где среди требований содержится "мораторий на любой двусторонний диалог на уровне церковного руководства между Евангелической церковью Германии и московским руководством РПЦ", вошли леволиберальные политики, а также женщина-епископ Петра Бар.

"Чего же требуют эти небезразличные люди? Чтобы, вопреки заветам Священного Писания, разрушалось богозаповеданное единство христиан", - отметила Захарова.

"Сам факт вмешательства политиков и общественников в дела церковные - очередной штрих к общей картине диктатуры либерализма. Либеральный диктат отменяет все, что его не устраивает, - продолжила официальный представитель МИД РФ. - Пугает и аргументация: <...> поскольку санкции были введены и это стоило Германии по-настоящему больших денег, то евангелистам Германии надо к ним присоединиться. На первое место ставится материальный фактор, и к нему привязывается намерение повлиять на межхристианский диалог".