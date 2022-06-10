В Кремле отказались комментировать задержание Митволя

В Кремле не стали комментировать задержание бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, данный вопрос пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал правоохранителям, сообщает Daily Storm.

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Накануне Центральный суд Красноярска арестовал Митволя до 24 июля по делу о хищении 900 миллионов рублей. Экс-чиновника задержали сотрудники ФСБ, когда он пытался улететь в Дубай из аэропорта Внуково.

«Это нужно у правоохранителей спрашивать», — заявил Песков, комментируя ситуацию с задержанием бывшего замглавы Росприроднадзора.

Сообщалось, что Митволя подозревают в хищении 900 миллионов рублей, выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство метро в Красноярске.

В 2018 году Митволь стал председателем совета директоров компании «ТИСИЗ», а с 2019 года стал курировать проектировку красноярского метрополитена, построить который жителям города обещают с 1990-х годов.