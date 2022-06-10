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22 минуты назад

В России подготовили проект о запрете вывесок на иностранных языках

Lenta.ru

Депутаты Государственной Думы приступили к обсуждению законопроекта о запрете на размещение в России наружной рекламы на иностранных языках. О его подготовке сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале.

В России подготовили проект о запрете вывесок на иностранных языках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Государственной Думе обсуждается запрет размещения рекламных вывесок на иностранных языках. Законопроект подготовлен», — написал спикер.

Володин также запустил среди читателей своего канала опрос по данной теме. К настоящему моменту предложенную Госдумой инициативу о запрете иностранных вывесок поддержали свыше 70 процентов респондентов.

Ранее Володин сообщал, что десять законопроектов находятся в приоритетной повестке Госдумы.

Он подчеркивал, что речь идет о законопроектах об упрощении параллельного импорта, а также о запрете водителям с судимостью работать в такси. Кроме того, в перечне приоритетных для рассмотрения инициатив парламентарий Володин упомянул о законопроекте о бесплатном двухразовом питании детей-инвалидов.

Политика,Вячеслав Володин,Госдума,
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