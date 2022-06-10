Специальная военная операция, проводимая Россией на Украине, завершится победой: ее цели будут достигнуты. Об этом в своем блоге на сайте Совета Федерации написала спикер палаты Валентина Матвиенко в преддверии Дня России.

Как отметила председатель Совфеда, мир не раз убеждался: пока существует Россия, ни одно государство, коалиция государств не имеют ни малейших шансов на мировое господство.

«Запад это осознает. И сегодня мы вновь имеем дело с попыткой устранения России как главной преграды восстановлению однополюсного мирового устройства, утверждению глобальной гегемонии США, их союзников. Не думаю, что ошибусь, если скажу, что налицо самое масштабное, самое жесткое, самое агрессивное давление на нас со времен Великой Отечественной войны», — отметила Матвиенко.

По ее словам, сегодня Россия, по сути, сражается с коллективным Западом, отстаивая «само свое бытие как страны, народа, цивилизации».

«Украина, ее вооруженные силы для Запада — всего лишь подходящая территория и «расходный материал» для достижения «заветной» цели — ликвидации России в качестве державы», — добавила спикер палаты регионов.