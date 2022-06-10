Матвиенко заявила о готовности преодоления конфронтации с Западом

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России нет «западофобии» и страна готова к «преодолению конфронтации». Об этом она написала в своем блоге на сайте Совфеда.

В то же время Матвиенко заявила, что у европейской русофобии «глубокие корни», и призвала учитывать это во всем - в политике, экономике и культуре.

Она отметила, что не хочет, чтобы Россия «закрылась и ненавидела Запад».

«Мы живем на одной планете и обречены на взаимодействие. Очень жаль, что другая сторона сейчас не хочет этого понимать. <…> В России «западофобии» нет. Мы готовы к преодолению нынешней конфронтации, но, естественно, не в ущерб нашим интересам», - написала Матвиенко.

Спикер добавила, что против России ведется «не только информационно-пропагандистская, но и идеологическая война». По ее словам, российские власти борются с идеями, которые Запад «стремится внедрить в сознание» российской молодежи.

В связи с этим Матвиенко призвала обновить программы гуманитарных дисциплин в вузах, чтобы молодые люди могли «более глубоко осознать процессы, происходящие в России и в мире».

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что Россия «подумает, нужно ли ей налаживать дипломатические отношения» с Западом, когда западные страны этого захотят.