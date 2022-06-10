В Крыму заявили об изменении статуса своей территории

Республика Крым стала транзитной территорией после освобождения южных территорий Украины и разблокировки транспортных магистралей. Об этом заявил советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков, пишет РИА Новости.

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По его словам, транспортной блокады со стороны Украины больше нет. У полуострова появились две транспортные артерии. Это позволяет говорить, что Крым впервые обрел статус транзитной территории.

«Теперь у Крыма есть две транспортные артерии: Крымский мост на востоке и разблокированные автомобильные и железнодорожные дороги на севере, гарантирующие транспортное сообщение с Херсонской и Запорожской областями, а также народными республиками Донбасса», – сказал Крючков.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о восстановлении грузового железнодорожного сообщения с Крымом. Также планируется восстановить автобусное и пассажирское и разблокировать пути между полуостровом и Херсонской областью.