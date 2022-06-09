В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 58.39EUR 62.09
Войти в почту
23 минуты назад

Эксперт объяснил введение Зеленским санкций против Путина

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский, вводя санкции против президента России Владимира Путина, демонстрирует Западу неготовность идти на уступки в ходе переговоров с РФ. Об этом заявил ТАСС заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

Эксперт объяснил введение Зеленским санкций против Путина
Фото: Gleb Garanich/Sputnik/ReutersGleb Garanich/Sputnik/Reuters

«Зеленский, вводя санкции против Путина, показывает, что он пока не готов к уступкам», — сказал он.

По мнению эксперта, решение украинского президента является сигналом для западных лидеров, которые призывают его к уступкам на мирных переговорах.

Он отметил, что подобные призывы, вызывающие гнев украинский властей, участились в западных СМИ и выступлениях многих политических деятелей.

По словам Суслова, решение Зеленского о добавлении Путина в санкционный список не исключает возможность контактов между двумя лидерами, в частности, он допускает их встречу на нейтральной территории.

9 июня Зеленский ввел санкции против президента России Владимира Путина. Помимо него в санкционный список, в частности, попал министр иностранных дел России Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава правительства Михаил Мишустин и министр обороны Сергей Шойгу.

Политика,Дмитрий Суслов,Владимир Зеленский,Михаил Мишустин,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,Владимир Путин,Валдайский клуб,ВШЭ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители