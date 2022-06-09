Эксперт объяснил введение Зеленским санкций против Путина

Президент Украины Владимир Зеленский, вводя санкции против президента России Владимира Путина, демонстрирует Западу неготовность идти на уступки в ходе переговоров с РФ. Об этом заявил ТАСС заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.
«Зеленский, вводя санкции против Путина, показывает, что он пока не готов к уступкам», — сказал он.
По мнению эксперта, решение украинского президента является сигналом для западных лидеров, которые призывают его к уступкам на мирных переговорах.
Он отметил, что подобные призывы, вызывающие гнев украинский властей, участились в западных СМИ и выступлениях многих политических деятелей.
По словам Суслова, решение Зеленского о добавлении Путина в санкционный список не исключает возможность контактов между двумя лидерами, в частности, он допускает их встречу на нейтральной территории.
9 июня Зеленский ввел санкции против президента России Владимира Путина. Помимо него в санкционный список, в частности, попал министр иностранных дел России Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава правительства Михаил Мишустин и министр обороны Сергей Шойгу.