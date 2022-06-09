Эксперт объяснил введение Зеленским санкций против Путина

Фото: Gleb Garanich/Sputnik/Reuters Gleb Garanich/Sputnik/Reuters

«Зеленский, вводя санкции против Путина, показывает, что он пока не готов к уступкам», — сказал он.

По мнению эксперта, решение украинского президента является сигналом для западных лидеров, которые призывают его к уступкам на мирных переговорах.

Он отметил, что подобные призывы, вызывающие гнев украинский властей, участились в западных СМИ и выступлениях многих политических деятелей.

По словам Суслова, решение Зеленского о добавлении Путина в санкционный список не исключает возможность контактов между двумя лидерами, в частности, он допускает их встречу на нейтральной территории.