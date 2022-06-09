Небензя назвал приводящий к эскалации на Украине фактор

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал эскалацией ситуации отправку Западными странами тяжелых вооружение Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на интервью российского дипломата телеканалу BBC.

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«Это явная эскалация», — подчеркнул он, отметив, что таким образом Запад ведет прокси-войну с Россией.



«Украина только пешка в большой геополитической игре. Это прокси-война Запада с Россией», — заявил Небензя.

Дипломат указал, что из-за этих поставок Россия будет вынуждена «принять решение отодвинуть украинские силы настолько, чтобы они не могли достичь территории как РФ, так и Донбасса».