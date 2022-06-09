Эксперт оценил обращение Путина к предпринимателям

«Молодым предпринимателям президент дает сигналы: вы должны востребованы, вы будете востребованы, Россия не закрывается, она остается открытой страной, Россия будет использовать все имеющиеся исторические и актуальные возможности для развития. И конечно власть должна будет оказывать содействие предпринимателям, поддерживая разного рода перспективные проекты. Это касается не только и не столько импортозамещения, сколько вообще перспективных проектов», — отметил эксперт.