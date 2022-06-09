Путин оценил возможность отказа от энергоресурсов России

Президент России Владимир Путин назвал маловероятным отказ от российских энергоресурсов в ближайшие годы со стороны стран Запада. Об этом глава государства заявил на встрече с молодыми предпринимателями, пишет ТАСС.

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«Что касается отказа от наших энергоресурсов, это маловероятно на протяжении ближайших нескольких лет, а за несколько лет неизвестно, что произойдет. Никто бетонировать скважины не будет, нет такой необходимости», — сказал российский лидер.

К тому же Путин обратил внимание, что на сегодняшний день в стране создаются экономически условия, при которых становится с каждым днем выгоднее продавать не сырое сырье, а нефтепродукты. Глава государства полагает, что за этим будущее.

На той же встрече президент назвал санкции на импорт микроэлектроники — одним из главных направлений «удара» по России. По его словам, правительство несколько лет пытается запустить микроэлектронную промышленность.