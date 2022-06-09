Оценена вероятность разрыва отношений России и Сербии

Выраженно пророссийские настроения сербского народа делают отказ Белграда от дружбы с Москвой и тем более разрыв отношений невозможным. Так вероятность подобного сценария оценила Екатерина Энтина, профессор НИУ ВШЭ и руководитель Отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН в беседе с «Лентой.ру».

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Специалист напомнила, что сейчас в Сербии идет формирование нового кабинета министров, и России очень важно, чтобы он оставался сбалансированным и в нем не возник серьезный крен в сторону прозападных политиков. По ее словам, полностью исключить такую возможность нельзя, поскольку на процесс формирования кабмина всячески пытаются повлиять Брюссель, Лондон и Вашингтон.

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«Задачи по технологическому развитию Сербии неизбежно требуют появления в правительстве в том или ином виде представителей "зеленых" и ориентированного на Запад технологического крыла», — отметила Энтина.

Однако на невозможность полноценного разворота на Запад указывают опросы общественного мнения. Так, свыше 80 процентов населения страны выступили против антироссийских санкций и за поддержку России. При этом меньше половины населения — впервые в современной истории Сербии — поддерживают европейскую интеграцию.

«Учитывая такую статистику общественных настроений, кабинет, безусловно, будут формировать сбалансированный. Но для нас крайне важно, чтобы на значимых министерских должностях оказались люди, которые разделяют идею стратегического союза с Москвой», — резюмировала Энтина.

Ранее вице-премьер Сербии Зорана Михайлович порадовалась переносу визита главы МИД России Сергея Лаврова в страну. Политик заявила, что анонс визита Лаврова уже стал для Сербии проблемным, поскольку страна «пытается выстоять в энергетическом, финансовом и политическом смысле». Михайлович добавила, что на данный момент Сербия должна подумать о дальнейшем пути, который, по ее словам, ведет в Евросоюз.