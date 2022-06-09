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1 час назад

Путин назвал "разбюрокрачивание" ответом на все внешние ограничения

Газета.Ruиещё 1

Президент РФ Владимир Путин полагает, что ответом на введенные в отношении России ограничительные меры должно быть "разбюрокрачивание" процессов принятия решений. Об этом он заявил в ходе встречи с молодыми предпринимателями, сообщает ТАСС.

Путин назвал ответ на все внешние ограничения России
Фото: Антон Новодережкин/РИА «Новости»Антон Новодережкин/РИА «Новости»

"Ответом на все ограничения, о которых мы уже говорили, с нашей стороны может и должно быть безусловное разбюрокрачивание принятия решений", — сказал Путин, добавляя, что особенно важно это сферы медицины и фармацевтики, медицинской техники.

"Конечно, здесь исходить нужно только из известного, главного принципа: не навреди. Все, что связано со здоровьем людей, с безопасностью людей, прежде чем принять решение, конечно, нужно сто раз отмерить, только потом отрезать, как говорится", — отметил он.

Путин также высказался против льгот для иностранных компаний, если они подрывают работу отечественных производителей.

Ранее президент указывал на необходимость выделить дополнительные ресурсы на поддержку отдельных отраслей в России и снизить уровень бюрократии в экономике. По его словам , что в последнее время Россия слишком "подсела" на иностранные технологии и перестала развивать свои.

Политика,Владимир Путин,
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