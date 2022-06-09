Путин назвал ответ на все внешние ограничения России

Президент РФ Владимир Путин полагает, что ответом на введенные в отношении России ограничительные меры должно быть "разбюрокрачивание" процессов принятия решений. Об этом он заявил в ходе встречи с молодыми предпринимателями, сообщает ТАСС.
"Ответом на все ограничения, о которых мы уже говорили, с нашей стороны может и должно быть безусловное разбюрокрачивание принятия решений", — сказал Путин, добавляя, что особенно важно это сферы медицины и фармацевтики, медицинской техники.
"Конечно, здесь исходить нужно только из известного, главного принципа: не навреди. Все, что связано со здоровьем людей, с безопасностью людей, прежде чем принять решение, конечно, нужно сто раз отмерить, только потом отрезать, как говорится", — отметил он.
Путин также высказался против льгот для иностранных компаний, если они подрывают работу отечественных производителей.
Ранее президент указывал на необходимость выделить дополнительные ресурсы на поддержку отдельных отраслей в России и снизить уровень бюрократии в экономике. По его словам , что в последнее время Россия слишком "подсела" на иностранные технологии и перестала развивать свои.