Путин назвал ответ на все внешние ограничения России

"Конечно, здесь исходить нужно только из известного, главного принципа: не навреди. Все, что связано со здоровьем людей, с безопасностью людей, прежде чем принять решение, конечно, нужно сто раз отмерить, только потом отрезать, как говорится", — отметил он.