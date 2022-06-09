Нарышкин сообщил о сдаче Киевом суверенитета Украины Польше

Варшава подталкивает президента Украины Владимира Зеленского к передаче ей контроля над важнейшими украинскими государственными функциями. На территории Польши будет размещен резервный центр обработки данных Государственной налоговой службы Украины. Об этом со ссылкой на Службу внешней разведки России пишет ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам директора СВР Сергея Нарышкина, поступающая в Службу внешней разведки информация свидетельствует о том, что «грезы польских властей о возвращении "Восточных крессов" воплощаются в конкретные действия».

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«Варшава усиленно подталкивает режим Зеленского к передаче ей де-факто контроля над важнейшими государственными функциями и учреждениями», - отметили в СВР.

В бюро отметили, что с согласия киевских властей Польша разместит у себя резервный центр обработки данных Государственной налоговой службы Украины для того, чтобы якобы «повысить эффективность деятельности этого ведомства». Это значит, что Варшава получит доступ к сведениям государственной важности, включая информацию о налогоплательщиках, сообщает РИА Новости.

«Государство - не частная корпорация, и в данном случае мы видим, что киевская хунта уже согласилась с аннексией Украины Польшей и добровольно сдает ей государственный суверенитет», - заметил Нарышкин.

По данным СВР, основные задачи по монтажу оборудования ГНСУ в Польше взяла на себя компания SILTEC, которая аффилирована с местными спецслужбами.

Ранее в Киеве президентами Украины и Польши Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой было объявлено о намерении подписать договор о добрососедстве и упростить порядок пересечения границы для граждан двух стран. А представитель Верховной Рады в украинском Конституционном суде Ольга Совгиря рассказала, что Зеленский намерен внести в парламент законопроект, который установит особый правовой статус для польских граждан.