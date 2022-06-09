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42 минуты назад

Нарышкин: киевская хунта добровольно сдаёт Польше украинский суверенитет

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Киевская хунта согласилась с аннексией Украины Польшей и добровольно сдаёт ей государственный суверенитет, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Нарышкин сообщил о сдаче Киевом суверенитета Украины Польше
Фото: тк звездатк звезда

«Государство — не частная корпорация, и в данном случае мы видим, что киевская хунта уже согласилась с аннексией Украины Польшей и добровольно сдаёт ей государственный суверенитет», — приводит слова Нарышкина РИА Новости.

Как отмечал в конце мая секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, судя по всему, Польша переходит к захвату территорий на западе Украины.

22 мая украинский президент Владимир Зеленский заявил о намерении упростить пересечение границы между Украиной и Польшей.

До этого директор СВР сообщил, что США и Польша прорабатывают планы по установлению контроля Варшавы над её «историческими владениями» на Украине. В ведомстве отметили, что это заявление основано на разведданных из нескольких надёжных источников.

Политика,Владимир Зеленский,Николай Патрушев,Сергей Нарышкин,СВР России,Совет безопасности РФ,
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