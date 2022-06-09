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19 минут назад

Путин 10 июня проведет встречу с президентом Туркмении

ТАССиещё 4

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 10 июня, проведет переговоры с новым президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, который прибудет в Россию с визитом, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

Путин проведет встречу с новым президентом Туркмении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В ходе переговоров планируется обсудить весь комплекс вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные региональные и международные темы", - говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что на встрече "состоится подписание декларации об углублении стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном".

Отмечается, что Бердымухамедов совершит визит в Россию по приглашению Путина, это будет его первый официальный зарубежный визит после вступления в должность президента Туркмении.

15 марта ЦИК Туркмении сообщил, что на досрочных выборах главы государства, состоявшихся 12 марта, победу одержал Сердар Бердымухамедов, за которого проголосовали 72,97% избирателей. Ранее страну возглавлял его отец Гурбангулы Бердымухамедов.

В поздравлении Сердару Бердымухамедову с избранием на пост президента Путин выразил уверенность, что его работа "будет способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса конструктивных российско-туркменистанских связей". Лидер РФ подчеркнул, что "это, несомненно, отвечает интересам" дружественных народов стран, идет в русле упрочения мира, безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе. Кроме того, в мае Путин подписал указ о награждении Бердымухамедова орденом Дружбы.

Политика,Гурбангулы Бердымухамедов,Владимир Путин,ЦИК России,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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