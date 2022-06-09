Лавров обратился с призывом к Киеву

Глава МИД России Сергей Лавров призвал киевские власти отказаться от милитаристской риторики и сосредоточиться на мирном урегулировании. Об этом пишет RT.

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины для «защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». С 28 февраля велись российско-украинские переговоры, однако сейчас они приостановлены.

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал условием возобновления обсуждения мирного договора возвращения Россией «всех территорий, утраченных с начала военной спецоперации 24 февраля». При этом он заявил, что поставки Украине противокорабельных систем смогут наилучшим образом гарантировать разблокировку портов страны для вывоза из них зерна на мировые рынки.

В свою очередь Сергей Лавров выразил надежду, что украинцы перестанут искать выход из ситуации с вывозом зерна, требуя Западу «вооружить их до зубов».

«Надо, в общем-то, давно уже отказаться от такой риторики и заниматься не нагнетанием страстей в медийном пространстве в надежде сохранить свои рейтинги, а заниматься конкретными делами», - заметил глава МИД России в ходе пресс-конференции по итогам встречи со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном.