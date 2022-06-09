В Херсоне оценили развитие Крыма в составе Украины

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Крым не смог бы столь успешно развиваться в составе Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

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Стремоусов приехал в Крым на фестиваль «Великое русское слово» вместе с делегацией Херсонской области.

«Крым - это сегодня очень высокий уровень развития. Здесь есть понимание того, что здесь великая Россия. Крым за последние восемь лет расцвел», - заявил он.

Стремоусов подчеркнул, что в составе Украины был бы невозможно достичь «столь динамичного развития».

В конце мая Стремоусов заявил, что Херсонская область планирует провести референдум и войти в состав России.

По его мнению, это решение поддержат 60-70 процентов жителей области.