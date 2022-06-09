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1 час назад

ФАДН: информационная активность Запада растет из-за ухудшения положения ВСУ

Елена Прошина

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) РФ отмечает возрастающее информационное влияние из стран запада, направленное на дестабилизацию ситуации внутри России, сообщает РИА Новости.

В РФ раскрыли причину роста информационной активности Запада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что оно усиливается одновременно с ухудшением дел у военных Украины на фронтах спецоперации.

«Государственной информационной системой мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций, оператором которой является Федеральное агентство по делам национальностей, после начала специальной военной операции на территории Украины фиксируется возрастающее информационное влияние из-за рубежа, направленное на дестабилизацию ситуации внутри России. Соответствующие показатели с прошлого года выросли более чем в 10 раз», — отмечает ФАДН.

По данным агентства, внешнее информационное влияние возрастает по мере продолжения спецоперации – показатели за апрель 2022 года в 1,5 раза выше, чем за маар. В мае отмечен рост еще на четверть.

«То есть можно сказать, что чем хуже положение ВСУ, тем активнее попытки коллективного Запада спровоцировать недовольство и противоречия на межнациональной и межрелигиозной почве в субъектах Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Данная информационная активность во многом обеспечивается теми структурами и лицами, которым еще до начала спецоперации был присвоен статус иноагентов, «что показывает правомерность принятых в их отношении решений».

Политика,ФАДН России,
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