В РФ раскрыли причину роста информационной активности Запада

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) РФ отмечает возрастающее информационное влияние из стран запада, направленное на дестабилизацию ситуации внутри России, сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что оно усиливается одновременно с ухудшением дел у военных Украины на фронтах спецоперации.

«Государственной информационной системой мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций, оператором которой является Федеральное агентство по делам национальностей, после начала специальной военной операции на территории Украины фиксируется возрастающее информационное влияние из-за рубежа, направленное на дестабилизацию ситуации внутри России. Соответствующие показатели с прошлого года выросли более чем в 10 раз», — отмечает ФАДН.

По данным агентства, внешнее информационное влияние возрастает по мере продолжения спецоперации – показатели за апрель 2022 года в 1,5 раза выше, чем за маар. В мае отмечен рост еще на четверть.

«То есть можно сказать, что чем хуже положение ВСУ, тем активнее попытки коллективного Запада спровоцировать недовольство и противоречия на межнациональной и межрелигиозной почве в субъектах Российской Федерации», — отметили в ведомстве.