Песков назвал модель развития РФ на ближайшие годы

Сценарий «островизации» - это наиболее вероятная модель развития России на ближайшие 10-15 лет, сообщает РБК со ссылкой на специального представителя президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, гендиректора АНО «Платформа НТИ» Дмитрия Пескова.

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По его словам, речь идёт о разделении крупных технико-экономических блоков. Как считает Песков, многие страны придут к тому, что захотят производить еду, лекарства и все остальное на своей территории.

«Технологический суверенитет станет частью сценария построения собственного «острова», на котором каждая страна будет главной, способной принимать решения и отвечать за них», — заявил спецпредставитель.

Такой сценарий выберет не только Россия, но и США, Китай, возможно, Индия. Песков отмечает, что для достижения технологического суверенитета РФ предстоит решить ряд задач. Москва должна отработать «зеленую» повестку, создать собственный техноэкономический блок, экспортный пакет продукции сельского хозяйства, новое поколение транспортных логистических коридоров между Россией и странами Азии и др.