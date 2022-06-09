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29 минут назад

Спецпредставитель Путина предложил стратегию «технологического острова» для РФ

Елена Прошина

Сценарий «островизации» - это наиболее вероятная модель развития России на ближайшие 10-15 лет, сообщает РБК со ссылкой на специального представителя президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, гендиректора АНО «Платформа НТИ» Дмитрия Пескова.

Песков назвал модель развития РФ на ближайшие годы
Фото: ТАССТАСС

По его словам, речь идёт о разделении крупных технико-экономических блоков. Как считает Песков, многие страны придут к тому, что захотят производить еду, лекарства и все остальное на своей территории.

«Технологический суверенитет станет частью сценария построения собственного «острова», на котором каждая страна будет главной, способной принимать решения и отвечать за них», — заявил спецпредставитель.

Такой сценарий выберет не только Россия, но и США, Китай, возможно, Индия. Песков отмечает, что для достижения технологического суверенитета РФ предстоит решить ряд задач. Москва должна отработать «зеленую» повестку, создать собственный техноэкономический блок, экспортный пакет продукции сельского хозяйства, новое поколение транспортных логистических коридоров между Россией и странами Азии и др.

Технологический суверенитет должен обеспечивать безопасность, получение энергии, продовольственную независимость, снабжение товарами первой необходимости, достижение транспортной связности, производства информации и средств производства. Песков подчеркнул, что этого можно достичь, в этом контексте представитель президента сослался на СССР, «который очень любил решать невозможные задачи».

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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