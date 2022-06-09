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31 минуту назад

Минцифры предлагает увеличить размер пошлины за оказание услуг связи в 130 раз

Елена Прошина

Минцифры России выступило с инициативой об увеличении размера госпошлины для операторов мобильной связи за оказание услуг с 7,5 тыс. до 1 млн рублей на девять видов лицензий, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий проект закона.

Пошлину за услуги связи в РФ захотели увеличить в 130 раз
Фото: ReutersReuters

«Предлагается увеличить размер государственной пошлины с 7,5 тыс. до 1 млн рублей за предоставление девять видов лицензий в области оказания услуг связи. Таким образом, увеличение стоимости получения лицензий в области связи приведет к значительному сокращению недобросовестных операторов связи, а также формированию надежных операторов связи, мотивированных на качественную и добросовестную работу», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что нововведение затронет только новых сотовых операторов. Имеющие лицензии компании будут продлевать их на прежних условиях. Лицензия действует до пяти лет.

Среди другой инициативы Минцифры – внедрение оборотного штрафа за отсутствие у оператора систем оперативно-розыскных мероприятий. Это связано с тем, что малые операторы уклоняются от внедрения данных систем ради экономии средств. При этом, такое оборудование должно устанавливаться на сетях каждого оператора.

«Предлагаемый размер штрафа — от 0,01 до 0,05% от годовой выручки оператора за услуги связи, но не более 0,02% годовой выручки от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее 1 млн рублей», — заявляет министерство. При этом обсуждается возможность в первый раз ограничиться предупреждением.

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