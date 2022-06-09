Пошлину за услуги связи в РФ захотели увеличить в 130 раз

«Предлагаемый размер штрафа — от 0,01 до 0,05% от годовой выручки оператора за услуги связи, но не более 0,02% годовой выручки от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее 1 млн рублей», — заявляет министерство. При этом обсуждается возможность в первый раз ограничиться предупреждением.