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26 минут назад

Умер экс-губернатор Калининградской области Владимир Егоров

ТАСС

Бывший командующий Балтийским флотом, экс-губернатор Калининградский области Владимир Егоров умер на 83-м году жизни, сообщил в среду губернатор Антон Алиханов в Telegram-канале.

Умер экс-губернатор Калининградской области Владимир Егоров
Фото: https://t.me/aa_alikhanovhttps://t.me/aa_alikhanov

"Сегодня траурный день для нашего региона. На 83-м году жизни скончался адмирал, бывший командующий Балтийским флотом, третий губернатор Калининградской области, почетный гражданин региона, почетный гражданин Калининграда Владимир Григорьевич Егоров", - написал он.

Глава региона подчеркнул, что "для региона это поистине тяжелая утрата".

Алиханов выразил соболезнования родственникам и всем, кто знал Владимира Егорова.

Владимир Егоров родился 26 ноября 1938 года в Москве, в семье рабочего. В 1962 году окончил с золотой медалью Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе в Ленинграде. Офицерскую службу начал в ноябре 1962 года в должности командира артиллерийской и минно-торпедной боевых частей противолодочного корабля Северного флота. С 1964 года служил на Балтийском флоте, пройдя путь от командира минно-торпедной боевой части сторожевого корабля "Славный" до командующего, был в звании адмирала. Два года командовал 5-й оперативной (Средиземноморской) флотилией Черноморского флота ВМФ СССР. Почетный командующий Балтийским флотом. Командовал Главными Военно-морскими парадами России в честь 50-летия и 55-летия Победы в Великой Отечественной войне, в честь 300-летия Российского флота.

19 ноября 2000 года был избран главой администрации (губернатором) Калининградской области, являлся им до 28 сентября 2005 года.

Политика,Антон Алиханов,Владимир Егоров,
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