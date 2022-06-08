Умер экс-губернатор Калининградской области Владимир Егоров

Владимир Егоров родился 26 ноября 1938 года в Москве, в семье рабочего. В 1962 году окончил с золотой медалью Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе в Ленинграде. Офицерскую службу начал в ноябре 1962 года в должности командира артиллерийской и минно-торпедной боевых частей противолодочного корабля Северного флота. С 1964 года служил на Балтийском флоте, пройдя путь от командира минно-торпедной боевой части сторожевого корабля "Славный" до командующего, был в звании адмирала. Два года командовал 5-й оперативной (Средиземноморской) флотилией Черноморского флота ВМФ СССР. Почетный командующий Балтийским флотом. Командовал Главными Военно-морскими парадами России в честь 50-летия и 55-летия Победы в Великой Отечественной войне, в честь 300-летия Российского флота.