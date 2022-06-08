Североатлантический альянс планировал сделать это во время визита главы российского МИДа в Сербию.
Об этом пишет сербская газета Informer. По информации издания, НАТО якобы планировало принудительно посадить самолёт министра и захватить его на территории Болгарии.
«Первой идеей Брюсселя и Вашингтона было шантажом и угрозами заставить Сербию отменить анонсированный визит российского министра. Однако президент Сербии Александр Вучич не поддался, поэтому НАТО пришлось переключиться на другие планы», — передаёт Informer со ссылкой на высокопоставленного чиновника одного из западных посольств в Белграде.
По его словам, Лондон предлагал закрыть небо над Сербией, чтобы самолёт Сергея Лаврова приземлился в Болгарии. Чиновник заявил, что президенту России пришлось бы договариваться с Западом в случае похищения главы МИДа. Однако НАТО решило отказаться от этой идеи, пишет издание.