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59 минут назад

СМИ сообщили о планах НАТО по похищению Сергея Лаврова

Говорит Москва

Североатлантический альянс планировал сделать это во время визита главы российского МИДа в Сербию.

Об этом пишет сербская газета Informer. По информации издания, НАТО якобы планировало принудительно посадить самолёт министра и захватить его на территории Болгарии.

«Первой идеей Брюсселя и Вашингтона было шантажом и угрозами заставить Сербию отменить анонсированный визит российского министра. Однако президент Сербии Александр Вучич не поддался, поэтому НАТО пришлось переключиться на другие планы», — передаёт Informer со ссылкой на высокопоставленного чиновника одного из западных посольств в Белграде.

В Черногории объяснили запрет на пролет самолета Лаврова

По его словам, Лондон предлагал закрыть небо над Сербией, чтобы самолёт Сергея Лаврова приземлился в Болгарии. Чиновник заявил, что президенту России пришлось бы договариваться с Западом в случае похищения главы МИДа. Однако НАТО решило отказаться от этой идеи, пишет издание.

Политика,Видео,Александр Вучич,Сергей Лавров,МИД России,НАТО,
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