«Первой идеей Брюсселя и Вашингтона было шантажом и угрозами заставить Сербию отменить анонсированный визит российского министра. Однако президент Сербии Александр Вучич не поддался, поэтому НАТО пришлось переключиться на другие планы», — передаёт Informer со ссылкой на высокопоставленного чиновника одного из западных посольств в Белграде.