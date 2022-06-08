Миронов подтвердил факт ДТП с его машиной в центре Москвы

Лидер партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов подтвердил факт ДТП с участием его служебной машины в центре Москвы. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

По словам депутата, момент столкновения он не увидел, так как в это время работал с документами.

«Как только это случилось, водитель вышел, увидел, что велосипедист жив и у него травмирована нога», — рассказал он.

Миронов подчеркнул, что после аварии попросил вызвать скорую и ГИБДД, приезда которых дождался. Он заверил, что будет следить за состоянием пострадавшего и поможет ему поправиться.