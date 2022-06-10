ВЦИОМ назвал уровень доверия россиян Путину

Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину за неделю снизился на 0,2 п. п. и составил 80,8%. Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного в пятницу. Опрос проводился 30 мая - 5 июня среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.
"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,8% участников опроса (минус 0,2 п. п. за неделю), уровень одобрения деятельности президента составил 78,3% (плюс 0,1 п. п. за неделю)", - отмечается в материалах социологической службы.
Деятельность правительства одобряют 52,9% опрошенных (плюс 1,8 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 53,4% респондентов (плюс 0,9 п. п. за неделю). О доверии Мишустину заявили 63,5% (плюс 0,2 п. п. за неделю).
Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 33,1% (плюс 1,1 п. п. за неделю), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 29,2% (плюс 0,4 п. п. за неделю), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 10,1% (плюс 1,5 п. п. за неделю), новому лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 17,9% (ранее замеры не проводились).
Уровень поддержки "Единой России" составил 41,7% (плюс 1,0 п. п. за неделю), КПРФ - 10,4% (минус 0,5 п. п. за неделю), "Новых людей" - 4,7% (без изменений), ЛДПР - 7,9% (минус 0,1 п. п. за неделю), "Справедливой России - За правду" - 5,7% (минус 0,2 п. п. за неделю).