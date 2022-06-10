ВЦИОМ назвал уровень доверия россиян Путину

Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину за неделю снизился на 0,2 п. п. и составил 80,8%. Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного в пятницу. Опрос проводился 30 мая - 5 июня среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

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"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,8% участников опроса (минус 0,2 п. п. за неделю), уровень одобрения деятельности президента составил 78,3% (плюс 0,1 п. п. за неделю)", - отмечается в материалах социологической службы.

Деятельность правительства одобряют 52,9% опрошенных (плюс 1,8 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 53,4% респондентов (плюс 0,9 п. п. за неделю). О доверии Мишустину заявили 63,5% (плюс 0,2 п. п. за неделю).