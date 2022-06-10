В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 58.39EUR 62.09
Войти в почту
39 минут назад

ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составляет почти 81%

ТАССиещё 1

Уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину за неделю снизился на 0,2 п. п. и составил 80,8%. Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного в пятницу. Опрос проводился 30 мая - 5 июня среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

ВЦИОМ назвал уровень доверия россиян Путину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,8% участников опроса (минус 0,2 п. п. за неделю), уровень одобрения деятельности президента составил 78,3% (плюс 0,1 п. п. за неделю)", - отмечается в материалах социологической службы.

Деятельность правительства одобряют 52,9% опрошенных (плюс 1,8 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 53,4% респондентов (плюс 0,9 п. п. за неделю). О доверии Мишустину заявили 63,5% (плюс 0,2 п. п. за неделю).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 33,1% (плюс 1,1 п. п. за неделю), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 29,2% (плюс 0,4 п. п. за неделю), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 10,1% (плюс 1,5 п. п. за неделю), новому лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 17,9% (ранее замеры не проводились).

Уровень поддержки "Единой России" составил 41,7% (плюс 1,0 п. п. за неделю), КПРФ - 10,4% (минус 0,5 п. п. за неделю), "Новых людей" - 4,7% (без изменений), ЛДПР - 7,9% (минус 0,1 п. п. за неделю), "Справедливой России - За правду" - 5,7% (минус 0,2 п. п. за неделю).

Политика,Алексей Нечаев,Михаил Мишустин,Геннадий Зюганов,Сергей Миронов,Владимир Путин,КПРФ,ЛДПР,ВЦИОМ,Справедливая Россия,Единая Россия,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители