Москалькова рассказала об удерживаемых на Украине моряках

«Их шесть человек, среди них одна женщина, в основном это люди, которым под 60 лет, женщина повар. И конечно, настроения у них, если не панические, то на грани. Им не дают возможности выйти за пределы корабля, стоят вооруженные люди, пограничники, они покупают продукты через посредников, просто добрых людей, которых просят принести им поесть», - рассказала Москалькова.