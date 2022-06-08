Москалькова рассказала об удерживаемых на Украине моряках

По словам уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, российским морякам не дают возможности выйти за пределы кораблей, а еду им покупают неравнодушные люди. Ситуация осложняется тем, что суда выставлены на торги, пишет РИА Новости.
Омбудсмен отметила, что разговаривала с капитаном корабля «Челси».
«Их шесть человек, среди них одна женщина, в основном это люди, которым под 60 лет, женщина повар. И конечно, настроения у них, если не панические, то на грани. Им не дают возможности выйти за пределы корабля, стоят вооруженные люди, пограничники, они покупают продукты через посредников, просто добрых людей, которых просят принести им поесть», - рассказала Москалькова.
Она также отметила, что медицинскую помощь членам экипажа российского судна также получить проблематично.
«Еще более усугубляется ситуация тем, что этот корабль, как и другие российские корабли, сегодня выставлены на торги. И как только они будут проданы другому собственнику, этим людям надо покинуть корабль», - пояснила Москалькова.
По ее данным, всего на Украине удерживаются 77 моряков, ведутся переговоры об их освобождении с участием Минобороны, ФСБ и МЧС.
Ранее Москалькова заявляла о 73 случаях незаконного удержания гражданских моряков на Украине. В пресс-службе омбудсмена сообщали, что удерживаемые моряки находятся на гражданских судах: «Волго-Балт 193», «Волго-Балт 225», «Волго-Балт 224», «Навиджер-2», «Омский 6», «Омский 132», «Рондо», «Свирь». Эти суда стоят у судоремонтных предприятий в Измаиле Одесской области.