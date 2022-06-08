Захарова оценила инцидент с Лавровым словами из песни

«Никогда Россия не будет предпринимать ничего, что еще больше затруднит связи между народами, потому что этим занимаются западные партнеры, и мы как раз их за это критикуем, потому что это все ведет к разрушениям и к удару по всему — от международного права до интересов людей», — заявила Захарова.