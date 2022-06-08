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26 минут назад

Захарова оценила инцидент с Лавровым словами из песни

Елена Прошина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не будет предпринимать ответных шагов в отношении стран, которые сорвали визит министра Сергея Лаврова в Сербию, однако «ничто не проходит бесследно». Об этом сообщает РИА Новости.

Захарова оценила инцидент с Лавровым словами из песни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Никогда Россия не будет предпринимать ничего, что еще больше затруднит связи между народами, потому что этим занимаются западные партнеры, и мы как раз их за это критикуем, потому что это все ведет к разрушениям и к удару по всему — от международного права до интересов людей», — заявила Захарова.

После этих слов представитель дипведомства процитировала песню Александра Градского, сказав, что «ничто на земле не проходит бесследно».

Напомним, что ранее в сети оказались фотографии решений МИД Болгарии, Северной Македонии и Черногории о запрете на пролет через их воздушное пространство правительственного самолета из России, в результате сорвав его визит в Сербию. Лавров отметил, что ему жаль страны, которые выступили в роли «подпевал Западу», назвав ситуацию немыслимой и возмутительной.

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