Захарова оценила инцидент с Лавровым словами из песни

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не будет предпринимать ответных шагов в отношении стран, которые сорвали визит министра Сергея Лаврова в Сербию, однако «ничто не проходит бесследно». Об этом сообщает РИА Новости.
«Никогда Россия не будет предпринимать ничего, что еще больше затруднит связи между народами, потому что этим занимаются западные партнеры, и мы как раз их за это критикуем, потому что это все ведет к разрушениям и к удару по всему — от международного права до интересов людей», — заявила Захарова.
После этих слов представитель дипведомства процитировала песню Александра Градского, сказав, что «ничто на земле не проходит бесследно».
Напомним, что ранее в сети оказались фотографии решений МИД Болгарии, Северной Македонии и Черногории о запрете на пролет через их воздушное пространство правительственного самолета из России, в результате сорвав его визит в Сербию. Лавров отметил, что ему жаль страны, которые выступили в роли «подпевал Западу», назвав ситуацию немыслимой и возмутительной.