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15 минут назад

Захарова попросила Псаки вернуться в Белый дом и пообещала "все простить"

Газета.Ru

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова высмеяла заявление нового пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о состоянии американской экономики и в шутку попросила ее предшественницу Джен Псаки вернуться. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале. Захарова процитировала Карин Жан-Пьер, которая заявила, что экономика США сейчас "в лучшем положении, чем когда-либо в нашей истории".

"Мы все простим": Захарова обратилась к Псаки
Фото: ReutersReuters

"Жду комментария [экс-президента Дональда] Трампа и удачно подобранного им по этому случаю эмодзи. От себя добавлю: Джен, вернись, мы все простим!" — написала Захарова.

Ушедшая с поста пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки станет ведущей на телеканале MSNBC. Как уточнила президент телеканала Рашида Джонс, программу, ведущей которой будет Псаки, покажут в эфире в первом квартале 2023 года. На данный момент проект находится в стадии разработки, его название не раскрывается.

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Ранее сообщалось, что новый пресс-секретарь Белого дома не смогла ответить на вопрос об инфляции.

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