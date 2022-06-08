"Мы все простим": Захарова обратилась к Псаки

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова высмеяла заявление нового пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о состоянии американской экономики и в шутку попросила ее предшественницу Джен Псаки вернуться. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале. Захарова процитировала Карин Жан-Пьер, которая заявила, что экономика США сейчас "в лучшем положении, чем когда-либо в нашей истории".

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"Жду комментария [экс-президента Дональда] Трампа и удачно подобранного им по этому случаю эмодзи. От себя добавлю: Джен, вернись, мы все простим!" — написала Захарова.

Ушедшая с поста пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки станет ведущей на телеканале MSNBC. Как уточнила президент телеканала Рашида Джонс, программу, ведущей которой будет Псаки, покажут в эфире в первом квартале 2023 года. На данный момент проект находится в стадии разработки, его название не раскрывается.