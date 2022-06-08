Госслужащих научат использовать искусственный интеллект

«Мы регулярно проводим социологические исследования и видим постоянный запрос со стороны госсектора на повышение цифровых компетенций. Первую образовательную программу совместно с МГУ мы запустили еще в 2020 году. Старт магистерской программы завершит внедрение блока цифровых коммуникаций в весь цикл высшего образования для подготовки специалистов для государственного и муниципального управления. Мы получаем полноценную практико-ориентированную образовательную программу, которая способна уже в ближайшем будущем восполнить острый дефицит диджитал-специалистов в госсекторе», — сказал генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.