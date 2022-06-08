Госслужащих научат использовать искусственный интеллект

«Диалог» и Высшая школа государственного администрирования МГУ запускают совместную магистерскую программу «Искусственный интеллект и цифровые коммуникации в государственном администрировании».
1 сентября 2022 года первые студенты «цифровой» магистратуры начнут двухлетнее обучение на магистерской программе - это глубокая аналитическая и практическая подготовка в области государственного управления и бизнеса, права, экономики и международных отношений, в том числе в условиях цифровой экономики и цифрового государственного управления, активно реализующего потенциал технологий искусственного интеллекта и цифровых коммуникаций.
«Мы регулярно проводим социологические исследования и видим постоянный запрос со стороны госсектора на повышение цифровых компетенций. Первую образовательную программу совместно с МГУ мы запустили еще в 2020 году. Старт магистерской программы завершит внедрение блока цифровых коммуникаций в весь цикл высшего образования для подготовки специалистов для государственного и муниципального управления. Мы получаем полноценную практико-ориентированную образовательную программу, которая способна уже в ближайшем будущем восполнить острый дефицит диджитал-специалистов в госсекторе», — сказал генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.
Профильные эксперты «Диалога» и преподаватели МГУ, объединив фундаментальные знания и актуальные прикладные компетенции, научат госслужащих работать в условиях конкретной общественно-политической и экономической обстановки.
«При разработке программы мы уделяли пристальное внимание тому, насколько она будет востребованной. Мы учитывали динамику рынка труда, прогнозы в области развития государственного и муниципального управления, развитие технологий, а главное - темпы цифровой трансформации. Глубокий анализ всех перечисленных аспектов дает возможность с уверенностью говорить, что в ближайшие годы спрос на выпускников этой программы будет расти», — прокомментировала заместитель директора ВШГА Мария Вареник.
Старт приемной кампании запланирован на 20 июня 2022 года.