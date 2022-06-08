В Кремле рассказали о судьбе взятых в плен британских наемников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Лондон не запрашивал обмен двух поданных Великобритании Шона Пиннера и Эйден Аслина, которые сдались в плен в середине апреля в Мариуполе. Как сообщает РИА Новости, он отметил, что обжалование Британией приговора в отношении своих граждан станет фактическим признанием легитимности властей ДНР.