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23 минуты назад

В Кремле рассказали о судьбе взятых в плен британских наемников

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Лондон не запрашивал обмен двух поданных Великобритании Шона Пиннера и Эйден Аслина, которые сдались в плен в середине апреля в Мариуполе. Как сообщает РИА Новости, он отметил, что обжалование Британией приговора в отношении своих граждан станет фактическим признанием легитимности властей ДНР.

В Кремле рассказали о судьбе взятых в плен британских наемников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин, которые воевали на стороне Вооруженных сил Украины, сдались в плен в Мариуполе в середине апреля.

В Генпрокуратуре ДНР установили причастность подсудимых к совершению преступлений, предусмотренных тремя статьями уголовного кодекса республики.

7 июня замглавы правительства Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон собирается обжаловать решение Верховного суда ДНР по делу Пиннера и Аслина.

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