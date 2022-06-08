В Кремле высказались о встрече Путина и Зеленского

Украинская сторона вышла из переговорного трека, а потому говорить о возможности подготовки встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не приходится. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Наша позиция здесь хорошо известна — любая встреча на высшем уровне должна быть результатом переговоров, и она должна быть хорошо подготовлена. Украинская сторона вышла из переговорного цикла, и поэтому сейчас не приходится говорить о возможности подготовить такую встречу», — объяснил Песков.

Напомним, что 24 февраля Путин объявил о начале специальной операции на Украине. После ее начала глава Украины неоднократно заявлял, что будет лично участвовать в переговорах только с президентом России.