В Кремле раскрыли новый обман Украины

Украина преувеличивает данные о запасах зерна в черноморских портах для того, чтобы обвинить Россию в мировом продовольственном кризисе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Этого зерна гораздо меньше, чем заявляют украинцы. Не нужно преувеличивать влияние запасов зерна на международные рынки: его слишком мало, чтоб оказывать реальное влияние на развитие продовольственного кризиса», — сказал Песков в ходе конференц-колла.

Пресс-секретарь также напомнил о заявлении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в котором говорилось, что катализатором продовольственного кризиса в мире стал не украинский кризис, а ошибочные действия руководства разных стран мира.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет пользоваться ситуацией для продолжения спецоперации, если Украина разминирует порты в Черном море. Кроме того, президент РФ Владимир Путин также обещал, что российская армия не будет атаковать украинских военных при разминировании портов. До этого в МИД Украины заявляли о готовности разминировать порты, если РФ отведет оттуда силы и даст гарантии безопасности для коммерческих конвоев, которые вывозят зерно.