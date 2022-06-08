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1 час назад

Кремль отреагировал на высказывания Медведева в Telegram

Lenta.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков считает высказывания заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева в Telegram объяснимыми, так как действия Запада требуют резкой реакции. Его слова приводит ТАСС.

В Кремле отреагировали на высказывания Медведева в Telegram
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пресс-секретарь главы государства отметил, что публикация политика является выражением его личного отношения к тем «вражеским проявлениям в отношении нашей страны, с которыми мы сталкиваемся». Они настолько недружественные, что требует резкой реакции, добавил Песков.

На вопрос о том, можно ли говорить, что такая позиция соответствует внешнеполитической линии России, представитель Кремля ответил, что она излагается главой государства.

Политика,Дмитрий Песков,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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