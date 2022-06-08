Украинский журналист попытался сорвать пресс-конференцию Лаврова

Украинский журналист попытался сорвать пресс-конференцию глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. Российский министр поставил корреспондента на место. Об этом сообщает ТАСС.
В ходе пресс-конференции один из журналистов спросил, «что из украденного на Украине помимо зерна России уже удалось продать?», попытавшись таким образом скомпрометировать российскую сторону. Однако Лавров нашел, что ответить представителю украинской прессы.
«У вас все время голова болит, у кого бы что своровать. И вы думаете, что все так поступают?!» - заявил глава МИД.
Лавров подчеркнул, что Россия занимается реализацией целей, которые ранее были публично объявлены: избавить восток Украины от давления неонацистского режима. Он также добавил, что Россия не мешает вывозу зерна с Украины.
«Мы сегодня объяснили, что зерно может свободно транспортироваться в пункты назначения. Со стороны России никаких препятствий нет. Для этого нужно чтобы Зеленский дал команду, если он еще чем-то там командует, чтобы разрешили иностранным и украинским судам выйти», - сказал Лавров.