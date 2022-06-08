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7 минут назад

Украинский журналист попытался сорвать пресс-конференцию Лаврова

Елена Прошина

Украинский журналист попытался сорвать пресс-конференцию глав МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу. Российский министр поставил корреспондента на место. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе пресс-конференции один из журналистов спросил, «что из украденного на Украине помимо зерна России уже удалось продать?», попытавшись таким образом скомпрометировать российскую сторону. Однако Лавров нашел, что ответить представителю украинской прессы.

«У вас все время голова болит, у кого бы что своровать. И вы думаете, что все так поступают?!» - заявил глава МИД.

Лавров подчеркнул, что Россия занимается реализацией целей, которые ранее были публично объявлены: избавить восток Украины от давления неонацистского режима. Он также добавил, что Россия не мешает вывозу зерна с Украины.

Лавров заявил о достижении задач спецоперации

«Мы сегодня объяснили, что зерно может свободно транспортироваться в пункты назначения. Со стороны России никаких препятствий нет. Для этого нужно чтобы Зеленский дал команду, если он еще чем-то там командует, чтобы разрешили иностранным и украинским судам выйти», - сказал Лавров.

Политика,Видео,Мевлют Чавушоглу,Сергей Лавров,МИД России,
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