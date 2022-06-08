Украинский журналист попытался сорвать пресс-конференцию Лаврова

«Мы сегодня объяснили, что зерно может свободно транспортироваться в пункты назначения. Со стороны России никаких препятствий нет. Для этого нужно чтобы Зеленский дал команду, если он еще чем-то там командует, чтобы разрешили иностранным и украинским судам выйти», - сказал Лавров.