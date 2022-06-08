Лавров ответил на требование Зеленского предоставить противокорабельные системы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на требование президента Украины Владимира Зеленского предоставить Киеву противокорабельные ракетные системы. Глава МИД усомнился в адекватности подобного заявления, передает РИА Новости.
«Буквально пару дней назад я слышал, как президент Зеленский заявил: "дайте нам противокорабельные вооружения, и мы все сами решим". В общем, достаточно, по-моему, понятна адекватность такого заявления», — заметил Лавров.
6 июня украинский лидер заявил, что поставки противокорабельных систем смогут наилучшим образом гарантировать разблокировку портов страны.