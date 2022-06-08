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36 минут назад

Лавров ответил на требование Зеленского предоставить противокорабельные системы

Lenta.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на требование президента Украины Владимира Зеленского предоставить Киеву противокорабельные ракетные системы. Глава МИД усомнился в адекватности подобного заявления, передает РИА Новости.

Лавров ответил на требование Зеленского предоставить противокорабельные системы
Фото: ТАССТАСС

«Буквально пару дней назад я слышал, как президент Зеленский заявил: "дайте нам противокорабельные вооружения, и мы все сами решим". В общем, достаточно, по-моему, понятна адекватность такого заявления», — заметил Лавров.

Лавров назвал условие встречи Путина и Зеленского

6 июня украинский лидер заявил, что поставки противокорабельных систем смогут наилучшим образом гарантировать разблокировку портов страны.

Политика,Владимир Зеленский,Сергей Лавров,Владимир Путин,
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