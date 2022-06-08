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1 час назад

Лавров назвал условие встречи Путина и Зеленского

Лера Букина

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для встречи глав России и Украины необходимо возобновление переговорного процесса. Соответствующее заявление было сделано по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, передает ТАСС.

Лавров назвал условие встречи Путина и Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он также заявил, что требования президента Украины Владимира Зеленского для начала переговоров с Москвой отвести войска РФ за линию 24 февраля – «абсолютно не серьезный подход».

«К тому же полностью противоречащий тем инициативам, которые сама украинская делегация выдвигала 29 марта здесь же (в Турции). Поэтому таких метаний мы наблюдаем ежедневно несколько раз», - заявил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Украина отказалась от переговоров с Россией. До этого стороны провели несколько встреч. На них обсуждалось мирное урегулирование конфликта. Однако это никак не повлияло на решение ситуации. Президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с Киевом приостановлены, поскольку он фактически вышел из них.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Украина прекрасно знает все требования России, однако Киев «морозит» переговоры.

Политика,Владимир Зеленский,Мевлют Чавушоглу,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,МИД Турции,
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