Лавров назвал условие встречи Путина и Зеленского

Он также заявил, что требования президента Украины Владимира Зеленского для начала переговоров с Москвой отвести войска РФ за линию 24 февраля – «абсолютно не серьезный подход».

«К тому же полностью противоречащий тем инициативам, которые сама украинская делегация выдвигала 29 марта здесь же (в Турции). Поэтому таких метаний мы наблюдаем ежедневно несколько раз», - заявил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Украина отказалась от переговоров с Россией. До этого стороны провели несколько встреч. На них обсуждалось мирное урегулирование конфликта. Однако это никак не повлияло на решение ситуации. Президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с Киевом приостановлены, поскольку он фактически вышел из них.