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21 минуту назад

В Анкаре начались переговоры Лаврова и Чавушоглу

ТК «Звезда»

В турецкой Анкаре начались переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова и его коллеги - Мевлюта Чавушоглу. В преддверии переговоров в МИД РФ сообщили, что министры обсудят вопрос возобновления переговоров с Украиной. В 11:00 по московскому времени состоится брифинг, на котором журналистам сообщат о ходе встречи.

В Анкаре начались переговоры Лаврова и Чавушоглу
Фото: Пресс-служба МИД РФ, РИА НовостиПресс-служба МИД РФ, РИА Новости

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявил в эфире радио Sputnik, что переговоры дипломатов обещают быть интенсивными.

Борт министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова приземлился на территории Турции 7 июня. Глава внешнеполитического ведомства прибыл к соседям, чтобы обсудить животрепещущие вопросы в рамках официального визита.

Политика,Мария Захарова,Мевлют Чавушоглу,Сергей Лавров,МИД России,
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