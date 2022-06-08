В Анкаре начались переговоры Лаврова и Чавушоглу

В турецкой Анкаре начались переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова и его коллеги - Мевлюта Чавушоглу. В преддверии переговоров в МИД РФ сообщили, что министры обсудят вопрос возобновления переговоров с Украиной. В 11:00 по московскому времени состоится брифинг, на котором журналистам сообщат о ходе встречи.