«Журналисты в панике»: как пройдет встреча Лаврова и Чавушоглу в Анкаре

Рядом с президентским дворцом в Анкаре, где пройдет встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и его турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу, запретили видеосъемку. Как сообщила корреспондентка канала «Звезда», журналисты «в панике» пытаются договориться о съемке сюжетов.

По словам корреспондентки, перед встречей министров съемку запретили даже на улице рядом с дворцом.

«Охрана не разрешает снимать ничего, пока не будет получено разрешение президентской канцелярии», - подчеркнула она.

Журналистка добавила, что на входе во дворец размещены несколько пропускных пунктов с вооруженной охраной.

Встреча Лаврова и Чавушоглу состоится 8 июня. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что переговоры ожидаются «очень интенсивные».