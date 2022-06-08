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1 час назад

Володин заявил о росте цен на нефть «имени Байдена»

Лера Букина

Из-за решения Европы отказаться от российских энергетических ресурсов ее жители вынуждены терпеть рост цен «имени Байдена». Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Володин заявил о росте цен на нефть «имени Байдена»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что именно США принуждали Евросоюз ввести подобные санкции против России. И они этого добились, отметил Володин.

Спикер Госдумы уличил Вашингтон в двойных стандартах США.

«Поставки нефти из России за март увеличились почти вдвое по сравнению с февралем — с 2,325 до 4,218 млн баррелей. Наша страна поднялась с девятого на шестое место в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США», — отметил Володин.

Ранее спикер Госдумы заявил, что президенты США и Украины могут устроить «новый голодомор» на нашей планете. Он согласился с утверждениями западных политиков о том, что нехватка украинской пшеницы на мировом рынке может привести к голоду в наиболее бедных регионах.

По данным доклада Всемирного банка (ВБ) «Перспективы развития мировой экономики», цены на нефть в течение последних двух лет выросли со своих минимальных показателей на 350%, что стало крупнейшим ростом за двухлетний период с 1973 года.

Политика,Вячеслав Володин,Всемирный Банк,Госдума,ЕС,
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