Из-за решения Европы отказаться от российских энергетических ресурсов ее жители вынуждены терпеть рост цен «имени Байдена». Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что именно США принуждали Евросоюз ввести подобные санкции против России. И они этого добились, отметил Володин.
Спикер Госдумы уличил Вашингтон в двойных стандартах США.
«Поставки нефти из России за март увеличились почти вдвое по сравнению с февралем — с 2,325 до 4,218 млн баррелей. Наша страна поднялась с девятого на шестое место в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США», — отметил Володин.
Ранее спикер Госдумы заявил, что президенты США и Украины могут устроить «новый голодомор» на нашей планете. Он согласился с утверждениями западных политиков о том, что нехватка украинской пшеницы на мировом рынке может привести к голоду в наиболее бедных регионах.
По данным доклада Всемирного банка (ВБ) «Перспективы развития мировой экономики», цены на нефть в течение последних двух лет выросли со своих минимальных показателей на 350%, что стало крупнейшим ростом за двухлетний период с 1973 года.