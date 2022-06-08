Володин заявил о росте цен на нефть «имени Байдена»

Из-за решения Европы отказаться от российских энергетических ресурсов ее жители вынуждены терпеть рост цен «имени Байдена». Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Он подчеркнул, что именно США принуждали Евросоюз ввести подобные санкции против России. И они этого добились, отметил Володин.

Спикер Госдумы уличил Вашингтон в двойных стандартах США.

«Поставки нефти из России за март увеличились почти вдвое по сравнению с февралем — с 2,325 до 4,218 млн баррелей. Наша страна поднялась с девятого на шестое место в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США», — отметил Володин.

Ранее спикер Госдумы заявил, что президенты США и Украины могут устроить «новый голодомор» на нашей планете. Он согласился с утверждениями западных политиков о том, что нехватка украинской пшеницы на мировом рынке может привести к голоду в наиболее бедных регионах.