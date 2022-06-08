Посол России в США заявил о попытках склонить его к «отказу от родины»

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что получил письмо с призывом «отказаться от родины» и осудить президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир «Первого канала».
По словам Антонова, в письме ему предложили обратиться в офис первого заместителя главы Госдепартамента США Уэнди Шерман, если он согласен осудить Путина.
Дипломат рассказал, что посольство направило в Госдеп запрос, «что это значит».
Он добавил, что посетителям посольства РФ в Вашингтоне раздают «карточки с контактами ФБР» и предлагают пообщаться с сотрудниками спецслужб, а американские СМИ публикуют призывы к российским военным и дипломатам предать родину.
The Washington Post ранее писала, что ФБР решило испробовать новую стратегию вербовки русскоязычных людей, недовольных действиями РФ на Украине: спецслужба нацелила рекламу в социальных сетях на смартфоны, находящиеся неподалеку от посольства России в Вашингтоне.
Если перейти по ссылке из рекламного объявления, откроется страница, на русском и английском предлагающая адресату лично прийти в здание ФБР в Вашингтоне. На странице обещают, что предоставленная информация будет обрабатываться конфиденциально, а отношение ФБР будет профессиональным и уважительным.
ЦРУ в начале мая опубликовала в соцсетях инструкции для россиян по передаче информации через зашифрованные каналы на сайт американской разведки.