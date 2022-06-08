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1 час назад

США отправили послу РФ письмо с призывом осудить действия Путина

Ura.Ruиещё 1

Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что получил письмо с предложением осудить действия президента России Владимира Путина. Дипломат потребовал от госдепартамента США объяснений произошедшего.

Российскому послу отправили письмо с предложением осудить Путина
Фото: Владимир Андреев © URA.RUВладимир Андреев © URA.RU

«В свой адрес я недавно получил письмо по почте с призывом того, чтобы я отказался от родины, чтобы я обсудил действия российского президента. Если я это сделаю, то мне предложили обратиться в офис первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман», — рассказал Антонов в эфире Первого канала.

Дипмиссия в письменной форме потребовала от госдепартамента объяснений, «что это значит». «Я подчеркну свое жесточайшее неприятие такой политики и такого отношения к российским дипломатам», — заключил он.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. С этого момента в странах Запада участились случаи русофобии. Нарушения прав россиян в странах «коллективного Запада» стали массовыми, заявляли в российском МИДе. Сообщалось, что гражданам РФ отказывают в оказании медицинских услуг, накладывают аресты на их имущество, а также принуждают к публичным покаяниям и осуждению действий российских властей.

Политика,Уэнди Шерман,Анатолий Антонов,Владимир Путин,МИД России,Госдеп США,Первый канал,
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