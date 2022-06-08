Российскому послу отправили письмо с предложением осудить Путина

«В свой адрес я недавно получил письмо по почте с призывом того, чтобы я отказался от родины, чтобы я обсудил действия российского президента. Если я это сделаю, то мне предложили обратиться в офис первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман», — рассказал Антонов в эфире Первого канала.