Антонов: РФ ответит, если Вашингтон поставит Киеву дальнобойные ракеты

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что если США решат поставлять Украине дальнобойные ракеты, то РФ предпримет адекватные шаги для отражения атаки, передает ТАСС.
"Если американцы решатся поставлять дальнобойные ракеты, то, даже не сомневаюсь в этом, что российская сторона предпримет адекватные шаги, которые позволят защитить нашу территорию от возможной атаки", - сказал он.
Также он добавил, что Россия и Соединенные Штаты, являясь двумя великими державами, обречены на взаимодействие, и здравый смысл должен восторжествовать. С таким словами он обратился к российским дипломатам, которые работают на территории США.
Ранее Антонов заявил о важности телефонных разговоров между главами военных ведомств России и Соединенных Штатов. До этого он опроверг заявление главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса о "полномасштабном наступлении" на свободу слова в России.