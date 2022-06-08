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39 минут назад

Посол Антонов: Москва ответит, если Вашингтон поставит Киеву дальнобойные ракеты

Газета.Ru

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что если США решат поставлять Украине дальнобойные ракеты, то РФ предпримет адекватные шаги для отражения атаки, передает ТАСС.

Антонов: РФ ответит, если Вашингтон поставит Киеву дальнобойные ракеты
Фото: Alexander Zemlianichenko/APAlexander Zemlianichenko/AP

"Если американцы решатся поставлять дальнобойные ракеты, то, даже не сомневаюсь в этом, что российская сторона предпримет адекватные шаги, которые позволят защитить нашу территорию от возможной атаки", - сказал он.

Также он добавил, что Россия и Соединенные Штаты, являясь двумя великими державами, обречены на взаимодействие, и здравый смысл должен восторжествовать. С таким словами он обратился к российским дипломатам, которые работают на территории США.

Ранее Антонов заявил о важности телефонных разговоров между главами военных ведомств России и Соединенных Штатов. До этого он опроверг заявление главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса о "полномасштабном наступлении" на свободу слова в России.

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