Антонов: РФ ответит, если Вашингтон поставит Киеву дальнобойные ракеты

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что если США решат поставлять Украине дальнобойные ракеты, то РФ предпримет адекватные шаги для отражения атаки, передает ТАСС.

Фото: Alexander Zemlianichenko/AP Alexander Zemlianichenko/AP

"Если американцы решатся поставлять дальнобойные ракеты, то, даже не сомневаюсь в этом, что российская сторона предпримет адекватные шаги, которые позволят защитить нашу территорию от возможной атаки", - сказал он.

Также он добавил, что Россия и Соединенные Штаты, являясь двумя великими державами, обречены на взаимодействие, и здравый смысл должен восторжествовать. С таким словами он обратился к российским дипломатам, которые работают на территории США.