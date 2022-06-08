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30 минут назад

В Крыму заявили о «стопроцентном» присоединении к России регионов юга Украины

Lenta.ruиещё 2

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Херсонская и Запорожская области юга Украины «стопроцентно» присоединятся к Российской Федерации. Его слова приводит РИА Новости.

По словам главы полуострова, если президент России Владимир Путин решил поддержать и защитить тех, кто подвергался насилию, то Россия не уйдет и людей никто не бросит.

«Россия своих не бросает. Сто процентов, это будут субъекты Российской Федерации. В каком они будут формате, как это будет — определит наш лидер», — сказал Аксенов, добавив, что у Путина полностью есть весь объем геополитической информации.

Аксенов подчеркнул, что у него нет сомнений, что Херсонская и Запорожские области будут российскими регионами, а люди, которые проживают на этих территориях — гражданами России.

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«Сегодня мы делаем все, чтобы у них интеграционные процессы происходили быстро, легко. Наш лидер и наша страна своих не бросит», — заключил он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале на территории Украины специальной военной операции. За три месяца российские войска заняли Херсонскую, часть Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

Политика,Видео,Сергей Аксенов,Владимир Путин,
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