Антонов заявил о беспрецедентно низком уровне диалога с США

Чрезвычайный и полномочный посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала заявил, что диалог России и США находится на беспрецедентно низком уровне. Его слова приводит РИА Новости.

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«Российско-американский политический диалог на беспрецедентно низкой отметке. Доверие подорвано, обрушивается сотрудничество даже по проблемам, представляющим очевидно взаимный интерес. Общение сторон на сегодняшний день ограничено», — сообщил Антонов.

Посол добавил, что во многом общение сторон «сведено лишь к обсуждению технических проблем».