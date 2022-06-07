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37 минут назад

В России заявили о беспрецедентно низком уровне диалога с США

Lenta.ru

Чрезвычайный и полномочный посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала заявил, что диалог России и США находится на беспрецедентно низком уровне. Его слова приводит РИА Новости.

Антонов заявил о беспрецедентно низком уровне диалога с США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Российско-американский политический диалог на беспрецедентно низкой отметке. Доверие подорвано, обрушивается сотрудничество даже по проблемам, представляющим очевидно взаимный интерес. Общение сторон на сегодняшний день ограничено», — сообщил Антонов.

Посол добавил, что во многом общение сторон «сведено лишь к обсуждению технических проблем».

Ранее американский посол Джон Салливан оценил вероятность полного разрыва отношений России и США. Он заявил, что это не произойдет никогда. «Мы не можем взять и разорвать дипломатические отношения и перестать говорить друг с другом», — подчеркнул он.

Политика,Анатолий Антонов,
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