Симоньян: «В московских гостиных вслух читают Дмитрия Медведева»

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что высказывания замглавы Совбеза популярны среди столичного бомонда. В своем Telegram-канале она заявила, что «в московских гостиных вслух читают Дмитрия Медведева».

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Подписчики Симоньян почти единогласно согласились с ней. В комментариях к ее посту Медведева назвали «красавчиком», считая, что он все «правильно сказал».

«Кузькину мать он им всем покажет ещё», «Дал им затрещину, уважуха», «настоящий патриот России», — заявляли другие пользователи.

Напомним, что с начала спецоперации ВС РФ на Украине замглавы Совбеза стал почти ежедневно публиковать посты, которые нередко становятся резонансными, а порой воспринимаются неоднозначно. Пост в канале Симоньян появился после его короткого сообщения про «ублюдков и выродков».