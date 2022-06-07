Симоньян: «В московских гостиных вслух читают Дмитрия Медведева»

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что высказывания замглавы Совбеза популярны среди столичного бомонда. В своем Telegram-канале она заявила, что «в московских гостиных вслух читают Дмитрия Медведева».
https://t.me/margaritasimonyan/11541
Подписчики Симоньян почти единогласно согласились с ней. В комментариях к ее посту Медведева назвали «красавчиком», считая, что он все «правильно сказал».
«Кузькину мать он им всем покажет ещё», «Дал им затрещину, уважуха», «настоящий патриот России», — заявляли другие пользователи.
Напомним, что с начала спецоперации ВС РФ на Украине замглавы Совбеза стал почти ежедневно публиковать посты, которые нередко становятся резонансными, а порой воспринимаются неоднозначно. Пост в канале Симоньян появился после его короткого сообщения про «ублюдков и выродков».
Так, Медведев написал, «они хотят смерти нам, России», и он будет делать все «чтобы они исчезли». При этом политик не уточнил, в отношении кого он это говорит. При этом власти Италии приняли его слова в том числе на свой счет — МИД страны заявил, что заявления замглавы Совбеза это «угрозы в адрес тех, кто настойчиво стремится к миру».